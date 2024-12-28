رئيس الوزراء: ما يحدث بمصانع الغزل من تطوير وإنشاء أخرى جديدة ملحمة عظيمة

كتبت ـ هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أن ما يحدث فى مصانع الغزل والنسيج من رفع كفاءة ومصانع جديدة "ملحمة عظيمة".

وتابع أن مصنع غزل1 بالمحلة الكبري هو أكبر مصنع فى العالم وسيوفر عملة صعبة الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الدولة تستهدف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والاستفادة من القطن المصري، مؤكدا أن الدولة مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية، يتم استخدامه بالكامل فى الداخل.

وأوضح أن الدولة تتبني المشروع العملاق لإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج، معلنا أن هذا المشروع العملاق انتهت المرحلة الأولي منه ضمن مراحله الثلاثة.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية من مصانع غزل المحلة، أن تكلفة الإجمالية للثلاث مراحل تتعدي الـ56 مليار جنيه.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،محطة الكهرباء الجديدة التى تمت إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة بالمحلة الكبري من الطاقة الكهربائية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى وقت قياسي، قائلا "جيت فى فبراير ما كانش فى حاجة خالص وحاليا تم إنشاء المحطة "

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ويُرافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن المُقرر أن يطّلع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية اليوم على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.