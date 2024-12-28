جارديان: ارتفاع الاعتداءات في السجون بإنجلترا وويلز إلى 74 اعتداءً يوميًا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بحث أجرته مكتبة مجلس العموم أظهر أن الاعتداءات في السجون البريطانية ارتفعت بمعدل 74 اعتداءً يوميًا في إنجلترا وويلز العام الماضي، بما في ذلك 25 اعتداءً يوميًا على الموظفين.

وتظهر الأرقام، التي كلف بها حزب الديمقراطيين الليبراليين ، أنه من بين 26912 اعتداءً وقعت على مدار العام، اعتُبر حوالي 3200 اعتداءً خطيرًا - بمعدل ثمانية اعتداءات يوميًا.

وكشف البحث أيضًا عن أكثر السجون عنفًا في إنجلترا وويلز. شهد سجن واندسوورث في جنوب غرب لندن أكبر عدد من الاعتداءات، حيث سجل 1044 اعتداءً، وكان أكثر من نصفهم (571) من بين الموظفين. وسجل سجن بيروين في ريكسهام، شمال ويلز، ثاني أعلى رقم حيث بلغ 783 اعتداءً، ثم سجن ثامسايد في ثامسميد، جنوب شرق لندن، حيث سجل 667 اعتداءً.

وأظهرت الأرقام زيادة بنسبة 28% في الاعتداءات في عام 2022، في وقت كانت السجون تكافح فيه الاكتظاظ والظروف السيئة في مبانيها.

وورثت حكومة حزب العمال مثل هذه الأزمة في السجون عندما وصلت إلى السلطة في يوليو لدرجة أنها اضطرت إلى اتخاذ قرار بالسماح بالإفراج المبكر عن العديد من السجناء الذين قضوا 40% من مدة عقوبتهم.

وحث جوش باباريند، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون العدالة، الحكومة على طرح "خطة عاجلة لجعل سجوننا أكثر أمانًا".