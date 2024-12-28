تنفيذ اللقاء الرابع من رواق الأزهر بمراكز شباب أسوان

أسوان- صلاح المسن

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم، اللقاء الرابع من رواق الأزهر، بمراكز الشباب بالمحافظة، بناء على مبادرة رئيس الجمهوريه بداية لبناء الإنسان المصرى وبناءعلى بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ووزارة الشباب والرياضة.

حيث تم تنفيذ اللقاء الرابع ،من رواق الأزهر، اليوم السبت ،ودار اللقاء ، عن آداب الاستئذان قام بإلقاء المحاضرات نخبة من رجال الأزهر والأوقاف، وشهدت الفعاليات، اقبالا كبيرا وخاصة بمركز شباب سلوا بحري،حيث نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع إدارات الشباب، برنامج رواق الازهر للطفل والاسرة بالتعاون مع الازهر الشريف ، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة .

جدير بالذكر، ان رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب، يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان ، ويهدف الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء بحضور كوكبة من علماء الأزهر .