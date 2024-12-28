تفاصيل اجتماع محافظ الإسكندرية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وخاصة في ملفات: التعليم، والصحة، والطرق، وأهم تحديات الفترة القادمة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استهل محافظ الإسكندرية اللقاء بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والرخاء.

واستعرض الفريق أحمد خالد في بداية اللقاء التطورات الاقليمية والدولية التي يواجها العالم، موضحًا سيادته أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.

وقال الفريق أحمد خالد إن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم التحديات أمام تنفيذي المحافظة واحتياجات المواطن السكندري، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لتوحيد كافة الجهود لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش والفكر الجمعي، لتوحيد الجهود والعمل وفق آليات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية.

وناقش الفريق أحمد خالد الموقف التنفيذي داخل المحافظة وعلى رأسها؛ الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى جهود المحافظة للتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد"، حيث أكد على أن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ "سوق اليوم الواحد" لافتا أنه حتى الآن يتم تنفيذ 13 سوق على مستوى الأحياء أسبوعيا.

واستمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق وإعادة الشيء لأصله، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة تلك الملفات، بالإضافة إلى زيادة منافذ "سوق اليوم الواحد" والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري.



على الصعيد ذاته، أكد الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحاليا يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.

قال المهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخطة رصف الطرق لهذا العام, بلغ 370 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الخطة خلال 3 أسابيع , مشيرًا أنه خلال الشهور الأربعة الماضية تم إنهاء أعمال اعادة الشيء لأصله بقيمة 100 مليون جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق ، أن خطة رصف الطرق للعام القادم ستبدأ في يناير 2025 وتم اعتماد المبلغ المالي لها بقيمة 292 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ بقيمة 120مليون جنيه لإعادة الشيء لأصله لشوارع المحافظة ومن المقرر لها أن تبدأ في يناير و تنتهى في أغسطس 2025

كما استعرض الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، أبرز التحديات وإنجازات المديرية، خلال عام 2024 .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية نجحت بشكل كبير إلى تقليل الكثافات في الفصول على مستوى المحافظة لتصل إلى كثافة الفصل الواحد إلى 45 طالب ، بالإضافة إلى نجاح المديرية في سد العجز في أعداد المعلمين خاصة في مناطق العجمي والعامرية وبرج العرب. وأوضح أبوزيد أنه تم التوسع في المدارس التكنولوجية وتم افتتاح أكثر من تخصص جديد بمدارس التعليم الفني مثل تخصص المصاعد وتخصص تحلية مياه البحر. وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني عن طريق تنظيم الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل لملتقيات توظيف، وتشغيل أكثر من 4 آلاف خريج من مدارس التعليم الفني ، وفي إطار التوسعات الإنشائية للمبنى المدرسي تم إنشاء أكثر من 2000 فصل خلال العامين الأخيرين ، وتم صيانة ورفع كفاءة 230 مدرسة صيانة شاملة.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد تم تقديم 5 مليون 172 الفاً 524 خدمة صحية علاجية ووقائية من خلال مبادرة 100يوم صحة، وتقديم 3 مليون 871 الفاً 357 خدمة من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان.

وأضافت وكيل الوزارة أنه قد تم تطوير الوحدات الصحية بكلا من: الهوارية والوادي الجديد، وخالد بن الوليد في منطقة العامرية الطبية، ووحدتي أبو قير 2 و أبو قير 3 في منطقة المنتزه الطبية، ووحدة وادي القمر بمنطقة العجمي، ووحدات حياة كريمة بإدارة برج العرب، وتفعيل خدمات المشورة الأسرية بعدد 79 وحدة صحية.

وتم افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو قير، ووحدة الاستقبال بمستشفى جمال حمادة، وانشاء مركز التدخل المبكر للإعاقات بمستشفى أطفال الرمل و عيادة الإعاقات البصرية بمستشفى الرمد العام.

واضاضة 8 أسرة عناية مركزة بمستشفى رأس التين العام، وعدد2 عناية قلب بمستشفى أبو قير وجاري اضافة عدد48 سرير عناية مركزة بمستشفى الحميات، و 25بمستشفى صدر كوم الشقافة، و ايضاً جاري العمل على رفع كفاءة مستشفى دار اسماعيل للولادة واستحداث خدمات المناظير الجراحية وعيادات التغذية بعدد من المستشفيات