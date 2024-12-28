تعرف على أهم الفرص الاستثمارية فى القطاع الزراعى

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن قطاع الزراعة تضمن عدداً من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الفرص الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الزراعة مؤخراً:



1- تم الإعلان عن فتح آفاق للاستثمار الداجني لـ 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي فى 4 محافظات "الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء".

2- توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة.

3- تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي منهم 12 موقعا بالبحر المتوسط و 9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية .

4- تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.