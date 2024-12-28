ترامب قد يتلقى دعوة ثانية من العائلة الملكية لزيارة بريطانيا

ذكرت صحيفة "تلغراف" الجمعة أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب قد يصبح أول سياسي منتخب في التاريخ الحديث تستضيفه العائلة المالكة البريطانية في زيارتين رسميتين.

وأفادت صحيفة "تلغراف" نقلا عن مصادر بأنه "من المحتمل أن ترسل بريطانيا دعوة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للقيام بزيارة دولة للبلاد بعد تنصيبه".

وأوضحت أن "داونينغ ستريت مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزارة الخارجية يستعدان لتقديم دعوة للرئيس الأمريكى المنتخب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض"، مشيرة إلى أنه "لم تجر أي مناقشات تفصيلية بعد".

وأضافت: "هذا يشير إلى أن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر يريد استخدام شغف ترامب بالعائلة المالكة لبناء علاقة قوية معه تعود بالنفع على المملكة المتحدة".

وكانت آخر زيارة قام بها ترامب إلى بريطانيا خلال فترة ولايته الأولى كرئيس في يونيو 2019. وقال مسؤول بريطاني كبير إن ترامب، الذي "يحب العائلة المالكة"، احتفظ بألبوم الصور الخاص به من الزيارة.