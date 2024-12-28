اليوم السابع: توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير قطاع الغزل والنسيج

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: المواد المنظمة للقبض على المتهمين واختصاص النيابة ومأمورى الضبط القضائى أمام «النواب» لإقرارها.. موجات الصقيع تهدد بموت آلاف النازحين فى قطاع غزة.. امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا

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موجات الصقيع تهدد بموت آلاف النازحين فى قطاع غزة

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