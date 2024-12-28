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الطقس اليوم السبت 28-12-2024.. تحول مفاجئ بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:49 ص
الطقس اليوم السبت 28-12-2024.. تحول مفاجئ بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28-12-2024، حيث تستمر الأجواء الشتوية شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 28-12-2024 ، كما يلى:

طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.







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