اليوم السابع
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السكر الحر بـ30 جنيها فى هذه الأماكن.. تفاصيل

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:37 م
السكر الحر بـ30 جنيها فى هذه الأماكن.. تفاصيل سكر
كتب سيد الخلفاوى

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يتوافر السكر الحر بسعر 30 جنيها فى عدد كبير من منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث خفضت وزارة التموين أسعار السكر من 35 جنيها إلى 30 جنيها مع اتاحته بكميات كبيرة للمواطنين.

ويمكن الحصول على أى كمية من خلال الشراء من المجمعات الاستهلاكية، أو منافذ البيع الثابتة أو المتحركة التى تنتشر بعدد من ميادين المحافظات.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه ويتم الصرف حتى 6 كيلو للبطاقة المقيد بها 6 أفراد.

كما تستمر في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

 


 







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