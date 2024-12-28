اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الروسى يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف فى بلاده

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:09 م
الرئيس الروسى يوافق على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف فى بلاده بوتين
أ ش أ

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وافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت على استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف في بلاده.


ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه من أجل ضمان مواصلة تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة التطرف في روسيا، قرر الرئيس بوتين الموافقة على الاستراتيجية المرفقة لمكافحة التطرف في روسيا، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).


ووفقا للبوابة، تحتوي الاستراتيجية على 72 نقطة، مقسمة إلى 8 فصول، وتسرد الوثيقة أحكامًا عامة وتحتوي أيضًا على تقييم للمصادر الرئيسية للتهديدات المتطرفة في البلاد، والتي تمثله المنظمات المتطرفة التي تحفز الصراعات الرامية إلى فصل جزء من الأراضي الروسية.


وأكدت الوثيقة القضاء على مصدر التهديدات المتطرفة الصادرة من أوكرانيا ، من المهام الأساسية في الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف.







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موسكو






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