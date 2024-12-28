التنمية المحلية: 4 برامج تدريبية لرفع كفاءة 130 من العاملين بالمحليات

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن إنطلاق دورات الأسبوع الـ22 فى الخطة التدريبية للمحليات بمركز التدريب بسقارة، غدًا الأحد، والذى يشهد تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة تساهم فى الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمى وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2024/2025 فى تدريب موظفى المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسى للرؤية التدريبية الجديدة للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، إن دورات الأسبوع الحالى تتضمن الأسبوع الأول لدورة «تأهيل مديرى مكاتب نواب المحافظين (مكين)»، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ودورة " المشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة "مشروعك" بالتعاون مع مبادرة 'مشروعك' بالوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العاملة بالمبادرة، ودورة «تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000»، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، وبرنامج "مدخل إلى البرامج والأداء فى إطار برامج التنمية المحلية المطورة" والتى يتم تنفيذها بتكليف رئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، ويستفيد من تلك الدورات 130 متدرباً من جميع المحافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة، استمرار المركز فى تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية، لافتا إلى أن مركز سقارة يستمد استراتيجيته الجديدة للتطوير من رؤية مصر 2030 مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية فى سبيل تحقيق رؤية وخطة الوزارة الطموحة، فى تقديم كافة سبل الدعم لموظفى الإدارة المحلية فى ثقل كافة المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بالشكل الأمثل، وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية فى أدائهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبى تطلعاتهم وبما يعكس دور الدولة فى هذا الجانب.