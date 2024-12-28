أسعار الخضراوات والفواكه اليوم السبت 28-12-20204 بأسواق مطروح

مطروح- حسن مشالي

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 28-12-20204، بمحلات وأسواق محافظة مطروح، استقراراً بعد تراجع أسعارها، خلال الفترة الأخيرة، وتزايد إقبال المواطنين على الشراء، خاصة الخضراوات الأساسية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل التي سجلت أسعاراً في متناول الجميع.

وتراوحت أسعار الخضروات في المحال والأسواق والباعة الجائلين والمعارض المدعمة، كما يلي:

الطماطم بين 4 و 6 جنيهات للكيلو.

والبطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها.

والفلفل بين 20 و 30 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة.

وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة.

وسعر كيلو البصل بين 15 و 20 جنيها.

وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

وكيلو الباذنجان الكوبي بين 8 و 12 جنيه

وسعر كيلو الباذنجان العروس بين 12 و 20 جنيها.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و 20 جنيهاً.

وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيه.

فاصوليا خضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها.

والقلقاس سعر الكيلو 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

كما تفاوتت أسعار الفاكهة، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية:

يتراوح سعر البرتقال أبو صرة يتراوح سعر الكيلو بين 12 و 20 جنيه.

وسجل سعر كيلو الموز بين 15 و 25 جنيه

والبرتقال اليوسفي بين 15 و 30 جنيه

والبرتقال السكري 15 جنيه للكيلو

وكيلو الفراولة بين 40 و60 جنيهاً

وهناك إقبال على الشراء من المواطنين، وتتفاوت الأسعار من مكان لأخر، حسب الجودة والصنف، في ظل المنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، ولعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.