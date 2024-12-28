أخبار × 24 ساعة.. تحذير عاجل من حالة الطقس فى هذه المحافظات

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

تحذير عاجل من حالة الطقس.. هذه المحافظات تشهد أمطارا الساعات المقبلة

جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025

الصحة العالمية: ارتفاع إصابات التهابات الجهاز التنفسي بسبب الملاريا بالكونغو

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء اليوم

مفتي الجمهورية يشارك فى صالون "التسامح والمحبة" بالمركز الثقافى الأرثوذكسي

وزارة الأوقاف تنشر رابط إعلان نتيجة مسابقة الألف إمام

رئيس جامعة الأزهر: من يحرفون الحقائق ويبدلون كلام الله سيعانون من عذاب أشد

وزيرة التضامن تختتم زيارتها للبحرين عقب انتخاب مصر رئيسا لمكتب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزير الشباب الإماراتى ووفد من رواد الفضاء