وكيل وزارة الصحة تترأس حملة مكبرة للتفتيش على 20 منشأة غذائية بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة؛ لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الغذائية، ورافقتها دكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي وفريق مراقبي الأغذية بديوان المديرية والإدارة الصحية بالإسماعيلية؛ للتفتيش على بعض المطاعم الشهيرة بأحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الحملة تم المرور على 20 منشأة غذائية على مستوى مكاتب الصحة، وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 65 كجم أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية،وتحرير إجمالى عدد 33 محضر تنوعت بين 10 محاضر نظافة صحية، طبقًا للقرار 96 ،وعدد 23 محضر شهادة صحيه طبقًا للقرار 97، والتوصية بالغلق لعدد 5منشآت لعدم وجود رخصة،وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة؛ حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، كإجراء استباقي؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

