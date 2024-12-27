وسائل إعلام عبرية: فرص التوصل إلى اتفاق في غزة قبل تنصيب ترامب ضئيلة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، الخميس، أن فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن "المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، لكن المفاوضين ينتظرون التحديث بعد مغادرة الفريق الإسرائيلي قطر للتشاور في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأضاف المسؤول أنه "لا تزال هناك بعض الثغرات التي تحتاج إلى تسوية".

وقال موقع "والا" العبري نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه "لا يمكن التوصل لصفقة دون الحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء".

وأشار الموقع العبري، إلى أن "نتنياهو قال في اجتماع إن إسرائيل لا تنجح في الحصول من حماس على أسماء الأسرى"، موضحا أنه "أكد في اجتماع إنه غير مستعد لإبرام صفقة دون أن يعرف من سيعود من غزة".

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في مفاوضات العاصمة القطرية الدوحة".

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن "المفاوضات لم تنهر لكنها عالقة".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بـ"جحيم في الشرق الأوسط" إذا لم يتم الافراج عن الأسرى في غزة بحلول 20 يناير.