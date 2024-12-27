وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حالة عامل سقط من على "سقالة" وصرف التعويضات

كتبت آية دعبس

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب فى إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدى "23 سنة"، بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال، ومحجوز حاليًا، داخل الرعاية المُركزة بعد الإصابة بكسر فى الجمجمة.

كما وجه الوزير جبران، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، بالتواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشى، للتنسيق، والتعرف على تفاصيل الحادث،والحصول على المعلومات اللازمة، من أجل سرعة صرف التعويضات من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، والتى تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و20 ألف جنيه للمُصاب .

وتوجه وفد من مديرية عمل القاهرة لزيارة المصاب، و لقاء أسرته،لإعداد تقرير، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات .

وقال الوزير جبران، أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة".



جدير بالذكر أن الُمصاب ضحية حادث نقابة الصحفيين يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة النقابة والتى تجرى حاليًا إصلاحًا لعيوب فنية فى ألواح "الكلادينج" بعد صدور تقرير من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.