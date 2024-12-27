مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27-12-2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 27-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 صموعد صلاة الظهر 12:01 مموعد صلاة العصر 2:46 مموعد صلاة المغرب 5:05 مموعد صلاة العشاء 6:29 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:13 صموعد صلاة الظهر 11:52 مموعد صلاة العصر 2:39 مموعد صلاة المغرب 4:58 مموعد صلاة العشاء 6:21 م

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 48: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م