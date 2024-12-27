مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم تريلا ببرج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

شهدت منطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية ، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل "تريلا" بطريق مطار برج العرب ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مطار برج العرب، اتجاه بهيج، وانتقل ضباط الشرطة ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة اصطدام سيارتي نقل ثقيل تريلا بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع شخص بعد بتر قدمه من شدة الاصطدام، وإصابة آخر جراء الحادث ،وتم نقل المصاب إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على جهات التحقيق.