لماذا تصوم الكنيسة لـعيد الميلاد المجيد ؟

كتبت – بتول عصام

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، يأتي لدى البعض تساؤل ألا وهو "لماذا نصوم عيد الميلاد"، وكان قد أكد الأنبا بنيامين مطران المنوفية، أن الصوم في البداية عندما ربنا قال لـ آدم وحواء أن يأكلوا من كل الشجر ماعدا شجرة محددة، فهنا تظهر الإجابة أن الله يريد أن يعبر الإنسان عن محبته له.

وأضاف الأنبا بنيامين خلال تصريحات صحفية أنه إذا كانت المحبة من طرف واحد، ولا يوجد تعبير مقابل للإنسان فلايوجد استفادة، ولكن للاستفادة بحب الله لابد من دليل الحب وهو "الصوم.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر المقبل، لعام 2024/2025، ويستمر الصيام لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 7يناير 2025.

وتعبر مدة الصيام عن الآتى:

* 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

* 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.