اليوم السابع
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لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.. هل تشغيل الدفاية أثناء النوم حرام؟

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 02:42 م
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.. هل تشغيل الدفاية أثناء النوم حرام؟ دفاية - صورة أرشيفية
كتب: لؤى على

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في ظل موجة البرد التي تجتاح العديد من المناطق، يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام الدفاية الكهربائية، وقد يضطر البعض إلى تشغيلها طول اليوم وأحيانا يتركونها وينامون بحثًا عن الدفء والراحة، فهل يجوز شرعًا أن نترك مصدرًا للحرارة مشتعلًا ونغفو؟ هذا السؤال يراود الكثيرون، خاصة مع تزايد الحوادث التي تنتج عن الحرائق المنزلية، الأمر الذى دفعنا للبحث عن فتوى تفصيلية في هذا الشأن.

وذكر مركز الأزهر العالمى للفتوى أن سيدنا رسول الله ﷺ حث على صيانة الأنفس والأموال والممتلكات من خطر الاحتراق؛ فقال ﷺ: "لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ". [متفق عليه]

ويدخل في النهي عن ترك النار موقدة عند النوم، غلق كل ما يخشى منه خطر الاحتراق، كأجهزة التدفئة الكهربائية، أو أجهزة تسخين المياه، ونحوها، وإن لم تكن هذه الأجهزة من جنس النار؛ قال الإمام النووي رحمه الله: (هَذَا -أي الحديث- عَامٌّ تَدْخُلُ فِيهِ نَارُ السِّرَاجِ، وَغَيْرُهَا، وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ). [شرح النووي على مسلم]

وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» [ متفق عليه]، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: (فيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق). [فتح الباري شرح صحيح البخاري]

مركز الأزهر العالمى للفتوى
مركز الأزهر العالمى للفتوى

 







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الدفايه الكهربائيه

حكم ترك الدفايه

حكم ترك الدفايه الكهربائيه

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مركز الازهر العالمى للفتوى



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