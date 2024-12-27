قلعة الصناعة.. المحلة تتزين بالورود قبل زيارة رئيس الوزراء لشركة غزل المحلة.. صور

الغربية مصطفى عادل

تشهد مدينة المحلة الكبرى اعمال نظافة مكثفة، للشوارع الرئيسية والميادين قبل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة، لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها بالشركة، ومنها اكبر مصنع للغزل في العالم على أرض مدينة المحلة.

ونفذ حى ثان المحلة برئاسة المحاسب أحمد المغاوري سليمان، بتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، حملات نظافة على مستوي شوارع المدينة الرئيسية.

شملت تزيين أعمدة الإنارة بأعلام مصر، ودهانات البلدورات بداية من مدخل المدينه حتى اخر شارع البحر، ودهانات اللوجستي كوبري الفريق رضا حافظ، وغسل الانتر لوك بشارع طلعت حرب، حتى مقر إدارة شركة غزل المحلة.

كما تم رفع الاتربة والمخلفات من الشوارع، ودهان الأرصفة، وزراعة الورود وأشجار الزينة في الجزيرة الوسطي بداية من مدخل المدينة وحتي منطقة السبع بنات.

يذكر أن شركة غزل المحلة تحتضن أكبر مصنع غزل في العالم، على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر وينتج 30 طن غزل يوميا.



ويصل حجم إنتاجية مصنع 4 نحو 13 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، كما أن المصنع متخصص فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.



تزيين الأعمدة بأعلام مصر



تزيين الأعمدة بالاعلام



تعليق لافتات قلعة الصناعة بالمحلة



زراعة الورود بالمدينة