فصل خدمات مياه الشرب عن مدينة رأس البر غدا لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن فصل خدمات مياه الشرب غدا عن مدينة رأس البر، لمدة 6 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة المغذية للمدينة.

وأرجع إعلان القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، أسباب فصل خدمات مياه الشرب عن مدينة رأس البر غدا إلي القيام بأعمال صيانة وتطوير خط مياه 300مم، كذلك خط مياه 600مم بمدخل مدينة رأس البر لدواعي اعمال الصرف التي تشهدها المدينة، كما أكدت الشركة خلال بيانها ضرورة توفير المواطنين احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال التكوير وعودة الخدمة مجددا.

وأكد المهندس مجدي عطا الله القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الشركة تحري حاليا حزمة من المشروعات لتطوير خدمات مياه الشرب وكذلك الصرف الصحي داخل المحافظة، لافتا إلي أنه تم توفير سيارات لمياه الشرب لتلبية احتياجات الأهالي بالمناطق المتأثرة بفصل الخدمة.

وأشار "عطا الله" إلي أنه تم تخصيص الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين وطلب سيارات مياه الشرب، مضيفا إلي أن الشركة قد قامت بتوفير وسيلة التواصل عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01013019333 بما يضمن تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعامل الفوري مع أية طوارئ قد تحدث.

يذكر أن نائب وزير الإسكان قد قام بجولة تفقدية داخل محافظة دمياط يوم امس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير خدمات الصرف الصحي داخل المحافظة.