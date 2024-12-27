فرنسا تدين دخول "بن غفير" باحات الأقصى وتصفه انتهاكا للأماكن المقدسة بالقدس

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أدانت فرنسا اليوم /الجمعة/ ما قام به وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، ودخوله باحات المسجد الأقصى، فى انتهاك للوضع التاريخى الراهن للأماكن المقدسة فى القدس.



وشددت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان لها اليوم/الجمعة/ على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى الأماكن المقدسة فى القدس، مؤكدة أهمية الدور المحدد للأردن فى هذا الصدد.



وكان "بن غفير" قد اقتحم المسجد الأقصى فى أول أيام عيد الأنوار اليهودي، قائلا "إنه صعد لمكان الهيكل اليهودي، فى إشارة للمسجد الأقصى، من أجل "الصلاة لسلامة الجنود وإعادة المختطفين وتحقيق النصر المطلق بالحرب" حسب تعبيره.