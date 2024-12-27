فحص 1600 مواطن طبيا بالمجان ضمن قوافل "بداية جديدة" فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان جديد"، والتى استهدفت إحدى القري التابعة لمركز كفر البطيخ.

ومن جانبه ذكر الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1611 مواطن بالمجان، لافتا إلى أنه تم تحويل 6 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات العامة، إضافة إلى استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء 477 تحليل داخل معمل الدم، فضلا عن تنفيذ 40 تحليل بمعمل الطفيليات، إضافة إلى فحص 48 حالة بالأشعة.

وأكد "بدران" أن القافلة قامت أيضا بتقديم خدمات السونار لأكثر من 48 حالة أخرى، مضيفا إلى أنه تم فحص 189 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، لافتا إلى أنه قد تم عقد 11 ندوة للتثقيف الصحى حضرها 160 مواطن.

وأشار الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أن القافلة جاءت فى إطار التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، و المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" موضحا أن القافلة تضمنت 10 عيادات متنقلة بإجمالى 8 تخصصات طبية، مضيفا إلى أنه تم تزويدها بوحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.