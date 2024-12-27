غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف،وذلك غدا السبت المقبل 28 ديسمبر الجارى اعتبارا من الساعة 6.30 صباحا حتى الساعة 10 صباحا ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات ،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار عن مناطق(جزء من طريق السادات ، مستشفى الدعوة،منطقة وموقف محى الدين ،مدينة الحرفيين،الميكروويف ،عبد السلام عارف من طريق السادات ، أمام وخلف أبراج الأوقاف ، شركة هوايكو ، مساكن حوض الدلالة ،مكتب الصحة بالغمراوي،التأمينات،المبنى الإداري للأوقاف ،مدرسة السيدة خديجة الثانوية ،عزبة الصفيح خلف المدرسة،مبنى التطوير، حلمي الملط من طريق السادات ،جزء من منطقة عزبه الصفيح من حلمي الملط ،نهاية حاتم رشدي قبل الاستاد،منطقة خلف مصنع الثلج ،جزء من طريق السادات ،منطقة القنادلة ،الطريق الدائري حديقة النيل،نادى القضاه ،نادى المهندسين ، رنين ، نادي الطلائع ، قاعة قصر البارون ،حلمي الملط.

وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال ساعات قطع الخدمة.