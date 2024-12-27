طليقة سفاح التجمع تتقدم بطلب لإعادة حضانة نجلها من جدته

كتب أحمد حسنى

تقدمت طليقة سفاح التجمع الخامس، بطلب رسمي إلى الجهات المعنية، لإعادة نجلها الذى انجبته من السفاح لحضانتها من جديد، بعد أن قضت محكمة الجنايات المستأنفة، بالحكم عليه بالإعدام شنقا في قضية مقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطرق الرئيسية بين محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.

وكان كريم سليم سفاح التجمع الخامس، تمكن قبل ضلوعه في الجرائم التي ارتكبها ومحاكمته من الحصول على حكم بسقوط حضانة طليقته على نجله، لكن مع القبض على المتهم تم وضع الطفل في حوزة جدته والدة السفاح لرعايته.

وقالت طليقة السفاح في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها طالبت الجهات المختصة بعودة حضانة نجلها إليها من جديد، مؤكدة أنها عانت كثيرا منذ أن قام طليقها "السفاح" بضم نجلها لحضانته ومنعها من رؤيته منذ ذلك الحين، وحتى بعد القبض عليه وصدور حكم أولى بالإعدام، وصدور حكم ثاني بحقه أيضا بالإعدام لم ترى نجلها حتى الآن.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداني، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

-أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

-بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.