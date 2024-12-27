اليوم السابع
Ads
السبت، 28 ديسمبر 2024 01:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شوارع المنصورة تتزين أمام المواطنين استعدادا لاحتفالات العام الجديد

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 07:52 م
شوارع المنصورة تتزين أمام المواطنين استعدادا لاحتفالات العام الجديد جانب من الاحتفالات
الدقهلية- محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت شوارع مدينة المنصورة فى التزين وعرض الهدايا أمام المواطنين استعدادا للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025.

وشهدت الشوارع وضع الزينة والإضاءات المختلفة، وعرض الهدايا التى يتقدمها بابا نويل بمختلف أشكالها وهدايا أخرى مختلفة للعرض أمام المواطنين استعدادا للعام الميلادي الجديد

وبدأ المواطنين فى الخروج والتجول لمشاهدة ومتابعة عرض الهدايا الموجوده في المحال التجارية، والتقاط الصور التذكارية الخاصة أمام الهدايا والتجهيزات التي تشهدها شوارع مدينة المنصورة.

استعدادات الكريسماس في شوارع المنصورة
استعدادات الكريسماس في شوارع المنصورة

 

استعدادات شوارع المنصورة لراس السنه
استعدادات شوارع المنصورة لراس السنه

 

المحلات تتزين في المنصورة
المحلات تتزين في المنصورة

 

جانب من ترين شوارع المنصورة
جانب من ترين شوارع المنصورة

 

 







مشاركة

بابا نويل

العام الجديد

الاستعداد للعام الجديد

احتفالات الكريسماس في مصر

احتفالات راس السنة في مصر

هدايا راس السنه

شوارع المنصورة تتزين لاستقبال راس السنه






الرجوع الى أعلى الصفحة