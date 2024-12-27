شوارع المنصورة تتزين أمام المواطنين استعدادا لاحتفالات العام الجديد

الدقهلية- محمد الحبشي

بدأت شوارع مدينة المنصورة فى التزين وعرض الهدايا أمام المواطنين استعدادا للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025.

وشهدت الشوارع وضع الزينة والإضاءات المختلفة، وعرض الهدايا التى يتقدمها بابا نويل بمختلف أشكالها وهدايا أخرى مختلفة للعرض أمام المواطنين استعدادا للعام الميلادي الجديد

وبدأ المواطنين فى الخروج والتجول لمشاهدة ومتابعة عرض الهدايا الموجوده في المحال التجارية، والتقاط الصور التذكارية الخاصة أمام الهدايا والتجهيزات التي تشهدها شوارع مدينة المنصورة.



استعدادات الكريسماس في شوارع المنصورة



استعدادات شوارع المنصورة لراس السنه



المحلات تتزين في المنصورة