اليوم السابع
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دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء اليوم

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:24 م
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء اليوم قطع المياه
كتبت - مرام محمد

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أصدرت محافظة الجيزة، تنويهًا، بشأن قطع المياه عن بعض المناطق، بدءًا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 6 صباح غد السبت 28 ديسمبر 2024.

وقالت المحافظة في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "نذكر المواطنين بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 مساء اليوم وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت الموافق، لتشغيل خط مياه جديد".

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالقطع هي: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة".

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

 

 

 







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