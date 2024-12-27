حصاد الوزارات.. تقديم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية فى مجمع الإسماعيلية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

هيئة الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية فى مجمع الإسماعيلية

وزارة التضامن تنهى إجراءات التعاقد على تقديم الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية

وزير التعليم العالى يعلن خطة عام 2025: تستهدف مواكبة النظم الدولية

وزارة العمل فى 7 أيام.. صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى 22 محافظة

التعليم العالى تعلن حصاد تطوير منظومة الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعات

وزارة الصحة تطلق مشروع دمج خدمات الصحة النفسية الإنجابية

التعليم العالى تعلن حصاد المستشفيات الجامعة خلال 2024.. 125 مستشفى تضم 34618 سرير رعاية

‫وزير الرى: الاستعداد للسدة الشتوية وموسم أقصى الاحتياجات المائية 2025

سُنن الجمعة.. التبكير فى الذهاب للصلاة والذهاب إليها سيرا على الأقدام