حدث هام فى تاريخ مصر تحول إلى العيد القومى لمحافظة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

تحتفل محافظة الإسكندرية، بالعيد القومى لها فى 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذى ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952 (حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكى المحروسة ومتجها إلى إيطاليا فى يوم 26 يوليو 1952م).

وشهدت محافظة الإسكندرية، هذا العام إحتفاليه العيد القومي لمحافظة الإسكندرية ال72 ، حيث تنظيم المحافظة احتفالية سنوية ، وشهد الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فاعليات الاحتفالات هذا العام والتى تنفذها محافظه الاسكندرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضةبالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزاره الشباب والرياضة بالإسكندرية والتي تضمنت فاعليات متعدد بدأت من منطقة السرايا بعرض فني لطلائع مركز شباب الشلالات ومهرجان دراجات نارية.

وعند كوبري استانلي عرض فني لطلائع مركز شباب سموحه ، ومهرجان للدراجات الهوائيه من نفق سبورتنج حتي السلسلة أمام مكتبه الاسكندرية وعند نقطه النهايه استقبل المهرجان طلائع مركز شباب سموحه بزيهم الفرعوني.

واستمرت الفاعليات حتي وصلت الي عرض فني لطلائع مركز شباب سموحه أمام محكمه الاسكندريه ووصلت الاحتفالات الي مركز الكشافه البحريه، وانتهت عند النادي الرياضي البحري داخل شاطيء سيد درويش عرض فني لفريق ذوي القدرات والهمم بمركز شباب النصر.