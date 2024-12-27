تضامن دمياط تكرم بطلا من ذوى الاحتياجات وتسلم صالونا لإحدى فتيات مؤسسة البنات

دمياط - معتز الشربينى

كرمت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط برئاسة جمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بدمياط، و رشا الفطايري مدير إدارة التأهيل الأجتماعي بالمديرية، البطل إبراهيم الحسيني حميدتو لاعب تنس الطاولة والذي يمارس هذه الرياضة عن طريق أستخدام فمه وهو إبن محافظة دمياط

يذكر أن ابراهيم حميدتو حصل علي العديد من الجوائز المحلية والدولية :

• الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا عام 1991

• المركز الخامس في بطولة مصر الدولية عام 2005

• الميدالية الفضية - المركز الثاني في بطولة إفريقيا 2011

• الميدالية الفضية - المركز الثاني في بطولة إفريقيا 2013

• الميدالية الفضية - المركز الثاني في بطولة إفريقيا 2015

• جائزة محمد بن راشد للأبداع الرياضي 2015 .

كما تسليم صالون لأحد فتيات مؤسسة البنات تم عقد قرانها وتسليم ماكينة خياطة لسيدة تعول أسرة"

كما تم أيضًا تسليم ماكينة خياطة لسيدة أرملة تعول أسرة يأتي هذا ضمن مشاريع التمكين الأقتصادي وتم تدريبها علي مهنة الخياطة والتفصيل .

يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الأجتماعي، وتحت رعاية المهندس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط .