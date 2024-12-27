تحرير 53 محضرا تموينيا وغلق وإنذار لـ 3 مخابز لمخالفة الاشتراطات الصحية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه في إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز.

وشنت اليوم فجرا الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية ، حيث تم المرور على مخابز المدينة وكفر السكرية وطبلوها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 53 محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية، وغلق مخبز وإنذار بالغلق لعدد 3 مخابز لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.