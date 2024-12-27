بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

كتب أحمد حسن

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ في تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر"، منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية ، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من بعد غد الأحد 29/12/2024، وطبقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 29 ديسمبر عام 2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر عام 2024، ووحدات العمارة 8 يوم الخميس 2 يناير عام 2025، ووحدات العمارة 9، يوم الأحد 5 يناير عام 2025، ووحدات العمارة 6، يوم الأربعاء 8 يناير عام 2025، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 12 يناير عام 2025.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.