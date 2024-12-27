اليوم السابع.. ‏بيان مصرى نرويجى مشترك فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس إلى أسلو

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها صدور بيان مصرى نرويجى مشترك وفيه ما تم الاتفاق عليه بين البلدين فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئس السيسى إلى أوسلو..



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