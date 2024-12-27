اليوم.. الأوقاف تفتتح مسجد بقرية زاوية النازية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف ، اليوم الجمعة مسجد جديدة بعد إحلاله وتجديده بقرية زاوية النازية بمركز ببا.

وينيب الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، محمد بكرى رئيس مدينة ببا ،مسجد الحاج على بقرية زاوية الناوية مركز ببا ففي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد المسجد

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 550 مسجدًا، من بينها 394 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و 156 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12631 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 310 ملايين جنيه.