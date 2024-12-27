المشوار الأخير لتاجر الإستروكس قبل سقوطه فى كمين أمن بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط مسجل خطر في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من مخدر الإستروكس، واعترف المتهم بالإتجار بالمضبوطات، وكشف عن مصدر الحصول عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى عدة مناطق.

رصد رجال المباحث، تحركات المتهم، والأماكن التى يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، في أحد الأكمنة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس.

كشف المتهم خلال اعترافاته عن مصدر حصوله على المخدر، واعترف بحيازته للاتجار به، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

