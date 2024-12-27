الطوارئ الروسية تجلى حوالى 400 شخص من قطاع غزة ولبنان

وكالات

صرحت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ الروسية في يوم العطلة المهنية لرجال الإنقاذ، بأن الوزارة قامت بإجلاء ما يقرب من 400 شخص من قطاع غزة ولبنان في عام 2024.

وفي 27 ديسمبر 1990، اعتمد مجلس وزراء جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية قرارا "بشأن تشكيل فيلق الإنقاذ الروسي كلجنة حكومية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية".

وفي عام 1995، بموجب مرسوم من رئيس الاتحاد الروسي، تم إعلان يوم 27 ديسمبر يوم رجال الإنقاذ الروس.

وقالت الخدمة الصحفية: "تم إجلاء 386 شخصا، كانوا مجبرين على مغادرة أراضي قطاع غزة والجمهورية اللبنانية".

وأشار إلى أن وزارة حالات الطوارئ الروسية قامت هذا العام أيضا بدور نشط في أنشطة الاستجابة الإنسانية الطارئة خارج روسيا.

وخلص ممثل الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 18 عملية إنسانية دولية وتنفيذ 51 مشروعا مشتركا في إطار التفاعل مع المنظمات الدولية.