الصحة الفلسطينية: أكثر من ألف شهيد فى صفوف الكوادر الطبية بقطاع غزة

كتب ـ محمد شعلان

أكد خليل دقران، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن ما يجري في مستشفى كمال عدوان وصمة عار على جبين الإنسانية، ويعكس فشل المنظمات الدولية في حماية المستشفيات، قائلا: "ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية ونناشد الصليب الأحمر بالتدخل العاجل".

وأضاف خليل دقران، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن المرضى المتواجدين في شمال قطاع غزة وضعهم مأساوي وبعضهم فارق الحياة ولا نعلم مصير الكوادر الطبية في كمال عدوان وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، مؤكدا أن الوضع في مستشفى كمال عدوان غزة تجاوز جميع الخطوط الحمراء في الأنظمة والقوانين الدولية.

وقال إن الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية في قطاع غزة بشكل يومي وهناك أكثر من ألف شهيد في صفوف الكوادر الطبية بقطاع غزة والاحتلال دمر 140 سيارة إسعاف ومعظم مستشفيات قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال حكم على جميع المرضى والمصابين في قطاع غزة بالموت الحتمي والمرضى المتواجدون في شمال قطاع غزة وضعهم مأساوي وبعضهم فارق الحياة.