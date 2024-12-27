الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد 23 فبراير موعدا للانتخابات

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أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم /الجمعة/ حل البرلمان؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل.



وقال الرئيس الألماني - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لقد قررت حل البرلمان، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل".



يأتي هذا التطور على ضوء خسارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، اقتراع على الثقة في البرلمان بعد انهيار الائتلاف الحاكم عقب انسحاب الحزب "الديمقراطي الحر" الشهر الماضي من الائتلاف الذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.