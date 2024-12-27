اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 07:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد 23 فبراير موعدا للانتخابات

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 02:07 م
الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد 23 فبراير موعدا للانتخابات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم /الجمعة/ حل البرلمان؛ تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل.


وقال الرئيس الألماني - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لقد قررت حل البرلمان، وتحديد موعد الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل".


يأتي هذا التطور على ضوء خسارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، اقتراع على الثقة في البرلمان بعد انهيار الائتلاف الحاكم عقب انسحاب الحزب "الديمقراطي الحر" الشهر الماضي من الائتلاف الذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.







مشاركة

الرئيس الألماني

حل البرلمان الألماني

البرلمان الألماني

موعد الانتخابات الألمانية

الانتخابات الألمانية

فرانك فالتر شتاينماير






الرجوع الى أعلى الصفحة