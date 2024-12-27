التحالف الوطني للعمل الأهلى: تقديم خدمات التنمية المستدامة لـ5 ملايين مواطن

كتب مدحت وهبة

شارك الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لوحدة السكان بمحافظة الأقصر والذى عقد تحت عنوان "شباب الأقصر.. الاستدامة واقع وحلول" وافتتحه الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

حضر الافتتاح كل من الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ورجاء شوقى رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقى منسق المسئولية المجتمعية بالوحدة والعديد من وكلاء الوزارات وشباب الوحدة، ونحو 600 شاب وشخصية عامة وقيادات تنفيذية وحزبية وشعبية وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور مصطفى زمزم على أن اهداف خطط التنمية المستدامة السبعة عشر تقاطعت فى معظمها مع اولويات تمكين الشباب وان تحقيق اهداف التنمية المستدامة يخلق تمكين فاعل للشباب كما أن القضاء على الفقر والقضاء تماما على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد هذه جميعها اهداف من بين اهداف التنمية المستدامة كل هذه الاهداف من الصعب أن يتم تنفيذها دون دور حقيقى للشباب ليس فقط هذه الاهداف لكن ما يزيد عن 15 هدف من الاهداف السبعة عشر من غير المتصور تحقيقها فى غياب الشباب" كما استعرض تجربة انطلاق مؤسسة صناع الخير للتمية حيث توافق مجموعة من الشباب احترفوا العمل الاهلى التنموى على فكرة واعدة وهى رسم نموذج شبابى اهلى يجمع بين حماس الشباب وخبرة الميدان، هؤلاء الشباب تجمعوا فى بداية العام 2016 وبعد شهور قليلة من اقرار خطة التنمية المستدامة ومن قلب الميدان متطلبات العمل الاهلى واحتياجات الاسر المستحقة واوليات التنمية والتطوير والارتقاء بهذه الاسر انطلقو فى تحقيق أهدافهم بحماس وعزيمة وتنسيق كامل مع كافة اجهزة الدلة وهو ما اثمر تقديم خدمات تنمية مستدامة لقرابة 5 ملايين مواطن مصرى فى المحافظات المختلفة استفاد من هذه الخدمات الالاف من الاسر الاولى بالرعاية فى انحاء محافظة الأقصر .

واستعرض زمزم نموذجين فى محافظة الاقصر ،مؤكدا أن هذين النموذجين شاهدين على تكامل خدما صناع الخير فى مجالات المساعدات الموسمية والخدمات الطبية والتمكين الاقتصادى وهما قريتى الفارسية مركز اسنا ونجح الجسور مركز الطود حيث اتيحت الفرصة أن نقدم كافة الخدمات للاسر المستحقة فى هذه القرى.



وعلى هامش المؤتمر تفقد نائب محافظ الأقصر ورئيس مجلس امناء صناع الخير معرض الحرف التراثية واليدوية تحت عنوان (مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث) بحضور العارضين والعارضات من جميع مراكز ومدن المحافظة وتنوعت المعروضات بين المخبوزات والجلود والريزن والمشغولات الخشبية والتريكو والكروشية والخزف والأقمشة والشموع والصابون والإكسسوارات ،وفى الختام تم تكريم الدكتور مصطفى زمزم وعدد من كبار المشاركين فى المؤتمر.