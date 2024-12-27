الإسكندرية تكثف جهودها لتصريف مياه الأمطار والاستجابة لشكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفوري مع موجة الأمطار والتي تفاوتت حدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، وتم التأكد من تصريف مياه الأمطار بعدد من المناطق وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية .

وشدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تصريف مياه الامطار بالشوارع، كما كلف المسئولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.

يأتي ذلك فى الوقت الذي رصدت فيه غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل:( ش ملك حفنى السياحى وأمام الأكاديمية وكلية التربية الرياضية منطقة طوسون وأسفل كوبرى 25 بنطاق حى المنتزة ثان وش الأمان بنطاق حي غرب وش 57 وش خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزة أول وش العقصي بنطاق حى شرق) وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتصريفها.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



