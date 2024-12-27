افتتاح 4 مساجد بكفر الشيخ ومقرأة للجمهور وقافلة دعوية.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لافتتاح مساجد فى كفر الشيخ، وقرآن الجمعة وشعائر صلاة الجمعة، ومقرأة للجمهورية، بحضور عدد كبير من قيادات مديرية الأوقاف والأجهزة الشعبية والتنفيذية.

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد الحلمية بالحامول، ومسجد عبده بقرية المتيني بكفرالشيخ، والمسجد الغربي بقرية الخادمية بكفرالشيخ، ومسجد جابر البحري الجديد بقرية كوم الدهب بسيدي سالم، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد.

ويأتى ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

وأدى خطبة الجمعة اليوم الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة بمسجد عبده بقرية المتيني بصندلا والتابع لإدارة أوقاف كفر الشيخ غرب تحت عنوان "المخدرات ضياع للإنسان". وقال إن الهدف من هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد بمخاطر الإدمان والمخدرات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.



أغضاء القافلة الدعوية