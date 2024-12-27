اليوم السابع
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إصابة مدير مستشفى العودة بعد تفجير الاحتلال روبوتا مفخخا شمال قطاع غزة

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 02:36 م
إصابة مدير مستشفى العودة بعد تفجير الاحتلال روبوتا مفخخا شمال قطاع غزة غارات الاحتلال
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة مدير مستشفى العودة بعد تفجير الاحتلال روبوتا مفخخا في ساحات المستشفى بتل الزعتر شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

كما أخلى جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان بشكل كامل ولا تزال النيران مشتعلة بداخله وفي محيطه تزامنا مع غارات جوية وأخرج أكثر من 300 مريض وجريح من مستشفى كمال عدوان برغم أوضاعهم الصحية.

 

وأكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أن ما يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة تطهير عرقي وحرب إبادة، والاحتلال ينفذ خطة الجنرالات في قطاع غزة والصمت الدولي تجاه مجازر غزة يدفع إسرائيل إلى الاستمرار في حملة التطهير العرقي التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل في عدوانها على القطاع ونريد وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة.







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