اليوم السابع
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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 فى أسوق البحيرة

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 03:30 م
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 فى أسوق البحيرة اللحوم
البحيرة - ناصر جودة

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ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم بأنواعها المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، اليوم الجمعة 27 ديسمبر.

وشهدت أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة، اليوم، استقرارا واضحا، حيث تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 400 جنيه للحوم البقرى.

فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابته والمتنقلة بسعر 260 جنيها للكيلو، كما طرحت لحوما مجمدة بسعر 185 جنيها للكيلو، إلى جانب عبوة دجاج تصل لكيلو بسعر مخفض 85 جنيها.

ودفعت مبادرة حياة كريمة بعدد من السيارات المجهزة بثلاجات لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة داخل المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.

كما افتتحت مؤسسة حياة كريمة أول منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية بأرض المعارض بمدينة دمنهور.







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اسعار اللحوم

محافظة البحيرة

أسواق البحيرة

لحوم حياة كريمة

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