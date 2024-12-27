أخبار × 24 ساعة.. إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

مجلس الوزراء: تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية

الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع انخفاض معدلات التضخم

مجلس الوزراء: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2025/2026

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع فى سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين

الفريق أحمد خليفة يتفقد منظومة الكفاءة القتالية لقوات الصاعقة.. فيديو

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء

رئيس الوزراء يستعرض الفرص السياحية بالمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام

السياحة تصدر بيانا يكشف حقيقة الاعتداء على "سائح رومانى" بشرم الشيخ