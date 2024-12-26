687 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم



أفاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الامتحانات العملية لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بدأت يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024 لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح "مندور" أن الامتحانات تُعقد داخل معامل و مدرجات الجامعة الأهلية بمقرها شرق القناة، باستثناء مقرر الكيمياء، الذي يُعقد بمعامل كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

هذا وأشار الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن 687 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول، وتشمل هذه الأعداد 354 طالباً وطالبة بالمستوى الأول، 264 بالمستوى الثاني، و69 بالمستوى الثالث.

وأوضح "حسن" أن طلاب المستوى الأول يبدأون اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 أول امتحاناتهم النظرية إلكترونياً بمعامل كلية الطب بجامعة قناة السويس.

وفي سياق متصل، ذكرت الدكتورة غادة حداد، عميد القطاع الطبي والعلوم الحيوية، أن الامتحان العملي النهائي لطلاب المستوى الثالث لبرنامج المختبرات الطبية في مقرر "علم الطفيليات 2" عُقد بمعامل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

و أكدت الدكتورة نورا رمضان، منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، أن الامتحان عُقد بأسلوب OSPE (التقييم العملي الموضوعي المنظم)، وهو منهجية شاملة لتقييم مهارات الطلاب من خلال محطات متعددة تغطي المهارات العملية والمعرفية المكتسبة خلال دراسة المقرر.

أُجريت الامتحانات تحت إشراف أستاذ المقرر، الدكتورة علا إسماعيل، أستاذ الطفيليات بكلية الطب، والدكتورة نورا رمضان، منسق البرنامج، وفقاً للمعايير المحددة لتقييم أداء الطلاب بكل محطة.

