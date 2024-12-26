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أكرم القصاص - علا الشافعي
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11 توصية مهمة لتحسين بيئة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.. غدا باليوم السابع

الخميس، 26 ديسمبر 2024 07:31 م
11 توصية مهمة لتحسين بيئة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " اجتماع "مدبولى" وكبار المستثمرين 11 توصية مهمة لتحسين بيئة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.

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