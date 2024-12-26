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وزير الخارجية يزور فرع جامعة الإسكندرية فى تشاد

الخميس، 26 ديسمبر 2024 10:23 م
وزير الخارجية يزور فرع جامعة الإسكندرية فى تشاد وزير الخارجية خلال الزيارة
كتب أحمد جمعة

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أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة زيارة تفقدية لموقع فرع جامعة الإسكندرية في نجامينا خلال زيارته الرسمية لتشاد، حيث أثنى على الجهود المبذولة لاستكمال بناء مبنى الجامعة الجديد مؤكدا على أن الجامعة ستلعب دورا رائدا في تعزيز التعاون الأكاديمى والثقافي بين البلدين، ودعم التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الشبابية لتحقيق خطط التنمية الوطنية في تشاد، من خلال تحديث المناهج الأكاديمية، وإضافة تخصصات جديدة، وتقديم منح دراسية للطلاب التشاديين.

كما أكد على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مصر وتشاد والدول الإفريقية.







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