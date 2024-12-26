وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 189 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (189 مليون جنيه).
وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 189 مليون جنيهالخميس، 26 ديسمبر 2024 11:27 ص
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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