اليوم السابع
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وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 189 مليون جنيه

الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:27 ص
وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 189 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (189 مليون جنيه).







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غسل اموال

الداخلية

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