مصرع وإصابة شخصين إثر حريق فى مخزن خردة بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات مختلفة وحروق فى الجسم نتيجة حادث انفجار أنبوبة غاز داخل مخزن خردة بمنطقة الحكر أمام مسجد حسب الله بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لاسعافه ورعايته طبيا.



كان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مخزن خردة بمنطقة الحكر أمام مسجد حسب الله دائرة قسم ثان الإسماعيلية،اسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات مختلفة وحروق.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.



جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.